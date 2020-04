Prefeitura reforça barreira de acesso a Mangaratiba

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 09:48 horas

Mangaratiba – O prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, assinou decreto com novas medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus. A determinação institui mudanças na barreira sanitária que restringe a entrada de veículos provenientes de outros Estados, da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou de cidades onde esteja confirmada a contaminação comunitária pelo vírus.

O documento determina, entre outras medidas, o bloqueio da passagem de veículos no acesso da Estrada Cândido Jorge Capixaba (RJ-14), acesso a BR-101, em Muriqui, guarita da Fazenda Muriqui, para a entrada e saída de veículos de qualquer espécie e origem. O acesso de veículos ao distrito será feito apenas pela Rua Dalila Dias Borges (entrada do DPO) com passagem pelo bloqueio sanitário.

Carros de passeio para terem acesso a cidade, o motorista deve comprovar ser residente no município de Mangaratiba. O mesmo ocorre em transporte de passageiros. A comprovação deve ser feita por meio de documento físico, impresso no nome do condutor (ou no nome do passageiro em caso de transporte remunerado) e documento oficial com foto. Para quem mora de aluguel, basta apresentar cópia do contrato em seu nome e documento oficial com foto.

Veículos oficiais, de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial, bem como veículos de profissionais de saúde, agentes públicos, advogados e prestadores de serviços, também estão liberados mediante apresentação de documentos que comprovem vínculo empregatício ou do serviço. O descumprimento das restrições poderão acarretar para o infrator as sansões previstas em lei e no Código Penal.