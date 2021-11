Presidente da Unimed-VR prioriza o investimento nos cooperados

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 17:57 horas

Ações de bem-estar, desenvolvimento de competências e comunicação transparente impulsionam para o engajamento dos médicos na Unimed Volta Redonda

Volta Redonda – O cooperativismo se expande no Brasil. Segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2020, do Sistema OCB, de 2019 para 2020, o número de cooperados no país cresceu de 14,4 milhões para 15,5 milhões. Esse crescimento é fundamental, pois são os cooperados a base para o sucesso de qualquer cooperativa. O número mostra que o setor tem conseguido atrair, engajar e desenvolver neles o sentimento de pertencimento para se identificarem como sócios do negócio. “Eles são a força que movimenta e que impulsiona o crescimento da cooperativa”, afirma o presidente da Unimed Volta Redonda, o médico Luiz Paulo Tostes Coimbra.

Luiz Paulo fala com conhecimento de causa. Após mais de três décadas, a cooperativa, hoje, reúne 471 médicos cooperados que mantém firme o propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. O presidente explica que, desde o início, sempre foi prioridade investir na relação com todos os cooperados, para assegurar que eles tivessem a percepção de sua importância, do seu papel e responsabilidade no futuro do empreendimento.

Atualmente, entre as ações em andamento estão o Platão, um espaço de compartilhamento de saberes, onde os cooperados podem trazer temas clínicos diversos para compartilhar com os colegas; a Interface, programa de encadeamento produtivo com foco no desenvolvimento na gestão de clínica e consultórios, com o objetivo de trazer mais competitividade para o mercado de trabalho; o Plano de Sucessão, que visa preparar e desenvolver os cooperados para uma futura sucessão na Cooperativa, de forma transparente e segura, além de ações para apoiar, impulsionar e desenvolver as clínicas e consultórios.

E do que depender do presidente da Unimed Volta Redonda, mais iniciativas estão por vir. Ele avalia que é preciso continuar trabalhando para cuidar do cooperado em todos os aspectos: pessoal, familiar, desenvolvimento, no ambiente de trabalho, considerando os seus diversos papéis, seja como prestador de serviço, sócio da Cooperativa, gestor, cliente e investidor. “Permanecemos firmes no compromisso com a valorização do médico e de melhores condições de trabalho”, afirma Luiz Paulo, que costuma sempre defender a construção de competência como um dos principais aspectos para valorização dos cooperados.

No caso específico da medicina, que a cada mês apresenta novos avanços em tratamentos e diagnósticos, os investimentos em capacitação são contínuos e não pararam nem mesmo durante a pandemia. De 2020 para cá, foram injetados quase 1 milhão de reais em desenvolvimento médico.

É por meio de iniciativas que trazem benefícios e facilidades, bem como de uma comunicação transparente e aberta ao diálogo, que a Unimed Volta Redonda estabeleceu a relação de sucesso com os seus cooperados. “Em 2019, iniciamos o projeto diálogos estratégicos, que são quatro reuniões anuais onde se debate um tema geral com os cooperados. Tudo para aproximá-lo do dia a dia da Unimed e mantê-lo engajado com os nossos objetivos”, destaca Luiz Paulo.

Por conta da pandemia, os encontros passaram a ser online. Também são feitos informativos quinzenais, em formato de blog, com atualizações sobre a cooperativa, vídeos e espaço para o médico interagir com as postagens e enviar seu próprio conteúdo. Toda a dedicação em prol dessa relação é reconhecida pelos cooperados, que registram o alto índice de 96% de satisfação na última pesquisa realizada pela Unimed.

Luiz Paulo avalia que a pesquisa comprova que o trabalho tem sido bem-feito e que a Cooperativa tem cumprido seu papel de acompanhar de perto a jornada dos cooperados, oferecendo ferramentas e iniciativas que contribuam para a sua vida pessoal e profissional. Há ações de bem-estar e de qualidade de vida, bem como de desenvolvimento de competências e qualificações, além de recursos que facilitem o dia a dia do médico no consultório. “Também acabamos de iniciar a campanha Orgulho de Ser Cooperado. Na programação, estão previstos eventos online e presenciais, além de muitas atividades idealizadas para que os médicos possam expressar seu orgulho em fazer parte da Unimed Volta Redonda” destaca o presidente.