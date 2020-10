PRF apreende motorista com carro furtado há mais de 20 anos

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 10:42 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais detiveram na tarde de domingo, dia 11, o motorista que conduzia um Fiat Uno, que foi furtado no dia 8 de fevereiro de 1999, na cidade do Rio de Janeiro. O veículo foi interceptado pelos agentes, durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, na Via Dutra, Km 272, em Barra Mansa.

Além disso, o motorista estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os policiais aos inspecionarem o veículo, com placas de Barra Mansa, descobriram que se tratava de um clone.

Os agentes apuraram que o veículo original foi emplacado em Volta Redonda. A ocorrência da PRF foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).