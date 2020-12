PRF prende homem suspeito de desaparecer com carro durante o test drive

Piraí – Policiais rodoviários federais detiveram, na noite dessa quarta-feira, dia 23, um homem de 41 anos, que conduzia uma caminhonete Montana, na Via Dutra, Km 227, em Piraí. O motorista apresentou um recebido de compra e venda, mas foi constado que havia um registro de furto do veículo, feito no dia 22 deste mês, na Polícia Civil de São Paulo.

Os agentes entraram em contato com a proprietária do Montana. Ela explicou que o homem, detido pelos policiais, pediu para dar uma volta com a caminhonete para testá-la, porém, desapareceu com o veículo. O suspeito foi peso por furto de veículo e levado para a 94ª DP (Piraí).