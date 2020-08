PRF prende idoso por dirigir embriagado na Via Dutra

Matéria publicada em 9 de agosto de 2020, 20:06 horas

Resende – Uma equipe da PRF foi chamada para atender a um capotamento de uma caminhonete Fiat Strada na altura do km 325,5 da Rodovia Presidente Dutra, sentido SP, em Itatiaia. No local, os policiais apuraram que o condutor, de 73 anos, perdeu o controle do veículo colidindo contra a mureta central, vindo a capotar e sofrendo ferimentos leves (escoriações no braço direito), sendo atendido e liberado no local pela equipe de resgate médico da CCR-Nova Dutra.

Ao conferir a documentação do condutor, os agentes da PRF verificaram que sua habilitação havia vencido em 19/12/2019. O teste do bafômetro constatou a embriaguez do motorista.

O motorista foi detido e encaminhado para 99ª DP, em Itatiaia, onde foi liberado após pagar fiança de R$ 1.500,00. O idoso alegou que estava comemorando o Dia dos Pais na casa do filho em Itatiaia e estava retornando ppara sua casa, na altura do km 327 da Dutra, na margem da rodovia, no sentido RJ e que havia consumido apenas duas latas de cerveja, mas perdeu o controle do veículo, vindo a colidir contra a mureta e quando percebeu, havia capotado.

A caminhonete foi liberada para os familiares do motorista. Além da prisão, dos danos no veículo provocados pelo acidente, foram aplicadas as multas por embriaguez ao volante e pela CNH vencida, totalizando o valor de R$ 3.228,17.