PRF registra 226 infrações durante o Carnaval em três rodovias da região

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 12:11 horas

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira, 26, balanço das ocorrências de trânsito, no Carnaval, em três rodovias que cortam o Sul Fluminense. Nos quatro dias de feriado foram aplicados 226 autos de infração, sendo três deles por embriaguez ao volante.

No trecho das rodovias BR-116 (Via Dutra), BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu), e BR-485 (Estrada do Parque Nacional do Itatiaia), não houve registro de vítima fatal, mas dez pessoas ficaram feridas, em sete acidentes.

Vinte veículos foram apreendidos no pátio do Posto da PRF, às margens de Via Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, por estarem com a documentação irregular.

No mesmo período, seis pessoas foram detidas: uma delas por alcoolemia, outra por tráfico de drogas, uma terceira pessoa por uso de documento falso, outras duas por crimes de trânsito, além de outro caso referente a mandado de prisão expedido contra um motorista. A PRF apreendeu ainda 29,9 quilos de cocaína, três documentos falsos e um veículo adulterado.