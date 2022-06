Primeiro grupo da Melhor Idade de Volta Redonda inicia viagem rumo a Teresópolis

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 10:44 horas

Dez ônibus saíram do Aterrado com mais de 400 participantes dos passeios retomados pela prefeitura neste ano

Volta Redonda – Mais de 400 integrantes da Melhor Idade de Volta Redonda embarcaram na manhã desta segunda-feira, dia 6, rumo a Teresópolis, município da Região Serrana do estado, com muita alegria na bagagem. Em 10 ônibus e todos muito bem agasalhados, os participantes das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e dos grupos de convivência da Secretaria de Ação Comunitária (Smac) iniciaram a sequência de viagens do projeto “Viva a Melhor Idade”, que foi retomado neste ano pela prefeitura após ficar parado por quatro anos.

“Isso é uma alegria, a gente voltar a ver esse movimento. Estamos praticando saúde. E este ano estamos indo com menos participantes do que, tenho certeza, de que teremos no ano que vem. E lá eles vão aproveitar muito”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que acompanhou o embarque.

O destino é o Hotel Le Canton, onde os viajantes vão aproveitar atividades recreativas e de lazer. Participando pela primeira vez, Jorge Luiz de Andrade, 74 anos, morador do Retiro, estava empolgado durante o embarque na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente à prefeitura.

“Estamos indo eu e minha irmã e espero que a viagem seja maravilhosa. Nuca fui lá, mas dizem que é maravilhoso. É muito bom viajar, porque a pessoa ficar em casa, parada, e com a idade que temos, não dá. Tem que sair, passear e esse passeio é muito importante para nós”, contou Jorge Luiz, que pratica caminhada e academia na Arena do Aterrado.

Jorge faz parte dos cerca de 7.800 idosos, divididos em 17 grupos, que participarão das viagens até o dia 21 de novembro. Com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar, a Melhor Idade também vai aproveitar as atividades e atrações programadas do hotel, como: castelo, baile, parque aquático, entre outras.

Os atrativos empolgaram até quem já está acostumado a participar das viagens da Melhor Idade promovidas pela prefeitura. É o caso de Lea Lourenço da Silva, 70 anos, moradora do Santo Agostinho. Ela conta que foi em todas as viagens desde quando o projeto começou.

“Já fiz Tai Chi Chuan, capoeira, aula de dança, hidroginástica. São 70 anos muito bem vividos, principalmente depois que comecei a viajar. Todos os lugares foram maravilhosos. Fortalece a autoestima, a vontade de viver. Obrigada aos professores e ao prefeito, que dá essa força para nós. Vou continuar com essa felicidade, com esses momentos maravilhosos e completos”, disse Lea, que atualmente pratica ginástica pela Smel e faz parte do grupo da Terceira Idade do Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

O prefeito Antonio Francisco Neto também fez questão de cumprimentar e desejar uma boa viagem aos participantes durante o embarque.

“É muito gratificante ver a alegria no rosto da nossa querida Melhor Idade. Com apoio do governo do estado, estamos conseguindo recuperar a cidade e os projetos tão importantes para a população. E as viagens permitem mais saúde a esse público. É um investimento na qualidade de vida e um reconhecimento aos nossos idosos que tanto fizeram e continuam fazendo pela nossa cidade”, afirmou o prefeito.