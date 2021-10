Procissão de Nossa Senhora Aparecida percorre Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 15:36 horas

Barra Mansa – Uma carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorreu bairros e diversas ruas do Centro de Barra Mansa nesta terça-feira, dia 12. O evento começou na comunidade Sagrada Família de Nazaré, no bairro Roberto Silveira, e depois seguei para outros pontos.

Organizada há décadas pela família Baião, com apoio da prefeitura e da Paróquia de São Sebastião, desde o ano passado, a procissão sofreu alterações em sua programação para evitar a aglomeração dos fiéis em virtude da pandemia.

De acordo com o comerciante Rogério Baião, que é um dos organizadores e neto de um dos idealizadores da procissão, a experiência de substituir o trajeto pelo Rio Paraíba no ano passado foi muito positiva.