Procurador-Geral de Justiça visita cidades do Sul Fluminense

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 12:35 horas

Volta Redonda – O procurador-geral de Justiça (PGJ), Luciano Mattos, visita as promotorias do Sul Fluminense nesta quarta e quinta-feira. O objetivo é conhecer as necessidades locais e identificar o que pode ser melhorado, além da troca de experiências entre a administração superior do MPRJ e os promotores, apresentando projetos que auxiliam no atendimento à sociedade.

O PGJ terá uma reunião com todos os promotores do Sul Fluminense na quarta-feira, às 18 horas, no Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional (CRAAI) em Volta Redonda, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nº 629, Aterrado.

Luciano Mattos visitará as promotorias de Pinheiral, Rio Claro e Volta Redonda na quarta-feira. No dia seguinte, Barra Mansa, Porto Real/Quatis, Resende e Itatiaia. Solicitações de entrevistas pelo telefone (21) 999832182 (Paulo Roberto).