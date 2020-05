Profissionais de saúde do Hospital de Campanha de VR recebem cartas de agradecimento

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 18:38 horas

Iniciativa foi do grupo jovem da Igreja Metodista, no bairro Voldac; entrega foi feita por equipe da Secretaria de Saúde, na tarde desta quarta-feira, dia 06

Volta Redonda– Os profissionais de saúde , que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, receberam cartas de agradecimento e incentivo da população, na tarde desta quarta-feira, dia 6. A iniciativa partiu do grupo de jovens da Igreja Metodista, no bairro Voldac, que criou a campanha “Cartas aos Profissionais de Saúde”.

O movimento rendeu 130 manifestações que foram entregues pela equipe da Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde (DATES), da Secretaria Municipal de Saúde, à coordenação dos hospitais Municipal Munir Rafful (do Retiro) e São João Batista. Também foram enviadas cópias digitais para outras unidades de saúde, atingindo mais de mil profissionais, desde o último dia 28 de abril.

Em mais uma ação, os profissionais de saúde do Hospital de Campanha de Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, receberam cópias das cartas. Desta vez, a equipe da Secretaria de Saúde teve a companhia do pastor Thiago Bernardo e da presidente do grupo de jovens da Igreja Metodista da Voldac, Ester Agnes.

Para receber os exemplares, foi designada a enfermeira Vanessa Huguenin, que faz parte da coordenação do hospital. Com 21 anos de formação, ela atua na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) na Vila Mury, e está colaborando no Hospital de Campanha neste período.

– Achei ótima a iniciativa, pois é um momento de muito desgaste profissional, dos pacientes e familiares. Quando temos a recuperação dos pacientes e o entendimento da família, é muito gratificante. Sensação de dever cumprido. Mas o nosso dia a dia fica muito melhor quando sentimos que temos o apoio e a torcida de todos pelo nosso sucesso neste momento difícil de combate à Covid-19 – afirmou Vanessa, que ficou incumbida de passar as cartas aos colegas.

A psicóloga da Divisão de Área Técnica e Educação em Saúde da Secretaria de Saúde, Lívia Azevedo, que está à frente da entrega das cartas, acredita que essa movimentação de amor é importante e toda forma de motivação é necessária neste momento em que os profissionais de saúde se sentem tão fragilizados.

– Eles precisam saber que muita gente reconhece o trabalho deles e é grata por tudo o que eles fazem. Em meio a tanto sofrimento, essa é uma razão para acreditar em dias melhores – falou.

O pastor da igreja responsável pela campanha, Thiago Bernardo, se mostrou agradecido a Deus pela juventude da igreja Metodista da Voldac.

– Edifica meu coração ver a mocidade pensando em como ser relevante neste dias difíceis. Essa iniciativa nasce num profundo desejo de ser instrumento de benção para a sociedade. O simples ato de escrever cartas, tem por objetivo mostrar aos profissionais de saúde que há muitas pessoas que valorizam e se importam com a atividades deles, que deixam sua família todos os dias para cuidar de outros – disse, lembrando que a ação contagiou pessoas de todas as idades, de idosos às crianças.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, aplaudiu a ideia e afirmou que qualquer iniciativa de valorização e reconhecimento do trabalho das equipes de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus deve ser parabenizada.

– Vemos que, mesmo com todo planejamento com vistas à prevenção do contágio pela Covid-19, novos casos surgem diariamente e é pela dedicação desses profissionais que muitos pacientes voltam curados para suas casas para o convívio dos seus familiares e também passam os dias mais confortados durante a estadia nos hospitais – falou Samuca, agradecendo também a parceria e empenho dos profissionais de saúde do município.