Programa de voluntariado contra o coronavírus em VR recebe mais de 30 inscrições em um dia

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 14:31 horas

Profissionais da saúde podem se inscrever no site da prefeitura para atuar na rede municipal

Volta Redonda– Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades podem se cadastrar pelo link http://www.voltaredonda.rj.gov.br/vrcontraocorona, no site oficial da prefeitura, para atuarem como voluntários na rede municipal de Saúde e no Hospital de Campanha, que está sendo instalado no Estádio Raulino de Oliveira, quando for necessário o início das atividades.

– Volta Redonda está tentando se manter um passo à frente ao avanço da pandemia da Covid-19. Estamos adotando medidas preventivas para evitar o contágio da população pelo Novo Coronavírus ao mesmo tempo que estamos preparando a rede de saúde do município para atuar no tratamento de possíveis infectados – disse o prefeito Samuca Silva, ressaltando que o cadastro de voluntários é muito importante neste momento.

A coordenadora da Divisão de Áreas Técnicas em Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Marciléa Dias de Sá T. Lima, avisou que o cadastro obedece à Lei Federal do Voluntariado, datada de 1998.

– A secretaria vai separar os profissionais por grupos e indicar os locais onde vão atuar. Na unidade, eles preenchem um termo de voluntariado e colocam a disponibilidade – explicou, avisando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (24) 3339-9647.

Ela acrescentou que os primeiros beneficiados serão os profissionais da saúde que já atuam no combate ao coronavírus.

– Um grupo de psicólogos se inscreveu para o trabalho voluntário no atendimento a estes profissionais que estão neste dia a dia estressante – disse Marciléa, ressaltando que cuidando da saúde dos profissionais de saúde o município estará garantindo melhor atendimento à população.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, afirmou que os profissionais de saúde de Volta Redonda estão dando exemplo de solidariedade.

– Em apenas um dia, 32 profissionais se ofereceram para trabalhar como voluntários. Além dos psicólogos, temos enfermeiros, estudantes de medicina, técnico em radiologia e profissional de educação física – contou Alfredo.