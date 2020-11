Projeto da pedreira da Voldac será retomado pelo MEP

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 11:06 horas

Volta Redonda – A tão polêmica e dinâmica discussão sobre a recuperação e destinação sócio científicas em relação à Pedreira da Voldac (espaço público em Volta Redonda), em breve será retomada pela Equipe Ambiental do MEP (Movimento Ética na Política).

De acordo com o secretário geral do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, a preocupação com a preservação e conservação do local é uma das prioridades da equipe ambiental do MEP, por este motivo é necessário o retorno das discussões sobre este assunto.

Segundo Zezinho, no dia 23 de novembro, pela manhã, amigos da pedreira avistaram um foco de queimada na parte baixa do paredão rochoso, mas felizmente não avançou.