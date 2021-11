Protetoras de animais são capacitadas em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 12:08 horas

Ação, que também lançou cadastro municipal, foi promovida pela secretaria de Meio Ambiente; objetivo é certificar atuação na cidade

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Meio Ambiente (SMMA), realizou o Curso Teórico de Legislação de Proteção e Bem Estar Animal, para capacitar seis protetoras de animais. O objetivo é que essas pessoas possam realizar espaços de adoção de animais domésticos (caninos e felinos) no município, conforme a Lei Municipal 4.924/13, que trata da proteção e bem-estar de animais domésticos.

“Essa protetoras estão autorizadas e habilitadas para doação em Volta Redonda, independente do local. Toda adoção deverá contar com pelo menos uma protetora para ser responsável pelo evento”, explicou a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes, que ministrou a capacitação.

Segundo Alexsandra, as ‘Protetoras de Animais’ têm a obrigação de orientar e coibir qualquer prática de venda de animais, assim como maus tratos e abandonos no município. Ao final do curso, todas as participantes receberam uma carteirinha de certificação para apresentar à fiscalização municipal.

Cadastro municipal



Além da capacitação, a Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal realizará no dia 3 de dezembro, às 14h, no auditório da prefeitura (Aterrado), uma reunião para todos os protetores de animais do município, para esclarecimentos sobre o Cadastro Municipal de Organizações Não Governamentais (ONG’s), Grupos de Proteção Animal e Protetores de Animais, junto à SMMA.

Os interessados em participar da reunião devem entrar em contato pelo telefone 3350-7123 para se inscreverem. A participação será limitada a 30 pessoas, atendendo às regras de enfrentamento à Covid-19. Caso o número de interessados ultrapasse esse limite, uma nova reunião será realizada no dia 6 de dezembro, com mesmo horário e local.

“Alguns protetores estão com muitas dúvidas sobre o cadastro, que é obrigatório para todos. Vamos agendar essa reunião para esclarecer, tirar as dúvidas sobre todas as ações, projetos e programas da secretaria, dos quais esses protetores poderão fazer parte após o cadastramento”, explicou a coordenadora.

O cadastro já se encontra aberto e os grupos interessados podem entrar em contato com a secretaria de Meio Ambiente para se. Os critérios estão disponíveis na portaria de número 25/2021-SMMA publicada na edição do último dia 11 de novembro do jornal VR em Destaque, disponível no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br).