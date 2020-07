Protocolo com Nitazoxanida zera internações entre 67 pacientes acompanhados em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 18:47 horas

Tratamento é feito nos três primeiros dias de sintomas, e médicos da rede pública acompanham paciente

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo feita em redes sociais nesta segunda-feira (27), que nenhum dos 67 pacientes que receberam o medicamento Nitazoxanida no protocolo estabelecido pela Prefeitura de Volta Redonda em um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) precisou de internação. O prefeito afirmou que todos os que foram acompanhados têm mais de 50 anos e procuraram a rede pública após apresentarem os primeiros sintomas da Covid-19.

– Este medicamento não está sendo indicado pelo prefeito. São cientistas que estão aplicando esse protocolo e só Volta Redonda conta com um protocolo como esse – disse o prefeito, lembrando que reduzir o número de internações é importante, não só para a saúde dos pacientes, mas também para manter a flexibilização da economia na cidade.

Aglomerações

O prefeito voltou a criticar as pessoas que estão descumprindo as medidas de distanciamento social e promovendo aglomerações. Ele alertou que esse tipo de ocorrência gera contaminações em massa, o que pode fazer a cidade ultrapassar as metas previstas na sentença judicial e fazere com que o comércio seja novamente fechado.

Processo

Samuca reiterou o convite às entidades empresariais para que entrem no processo judicial que regulamenta a abertura do comércio, para pedir alterações nos eixos que definem a manutenção da flexibilização.