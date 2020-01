Quatis abre inscrições para projeto de boxe tailandês

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 17:56 horas

Quatis- As inscrições para o projeto de boxe tailandês foram abertas no início desta semana, os interessados devem procurar o Centro Administrativo e se inscrever de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O novo projeto é aberto à participação de atletas a partir dos oito anos, não havendo limite máximo de idade pré-estabelecido. Com relação às crianças, elas deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis durante os treinamentos.

O novo projeto esportivo será realizado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os treinamentos vão acontecer neste mês, às terças e quintas-feiras, de 8h às 9h, na quadra poliesportiva do bairro Mirandópolis, e às quartas e sextas-feiras, de 19h30 às 21h30, no ginásio municipal do bairro Nossa Senhora do Rosário. Os treinamentos serão ministrados pelo professor Bruno Guedes.

No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar a carteira de identidade e o comprovante de residência. As inscrições de crianças a adolescentes também só vão ser efetivadas mediante autorização dos pais ou responsáveis. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3354-6220.

O secretário de Esporte e Lazer, Willian Vilela, disse que a prefeitura planeja levar o projeto para as escolas municipais, em fevereiro, mediante uma ação conjunta entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação.

– O lançamento de mais este projeto na área do esporte e do lazer, por parte da prefeitura tem como um dos objetivos oferecer uma nova alternativa de inclusão social para os moradores da cidade. A administração do prefeito Bruno de Souza continua entendendo o esporte como um dos caminhos mais importantes visando promover o bem-estar físico, mental, emocional e social da população – declarou o secretário Willian Vilela.