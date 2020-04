Quatis compra dois respiradores e reforça estrutura no combate ao coronavírus

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 18:27 horas

Quatis- A Secretaria de Saúde anunciou nesta terça-feira (07) a compra de dois respiradores mecânicos, um monitor multiparâmetro e uma bomba de infusão para o Hospital São Lucas. A prefeitura comentou que a iniciativa visa reforçar a estrutura na área da saúde para enfrentar o avanço do coronavírus.

O respirador mecânico é utilizado quando o paciente tem dificuldade em respirar sozinho. O aparelho acaba funcionando como uma espécie de pulmão artificial. A bomba de infusão é utilizada para administrar as dosagens de medicamentos no paciente. Já o monitor multiparâmetros realiza o acompanhamento dos sinais vitais.

De acordo com a secretária de Saúde, Cleonice Ramos, com a aquisição dos aparelhos “o Hospital São Lucas estará contando com mais estes suportes para o atendimento aos munícipes em situação de emergência.”. A opinião é compartilhada pelo diretor-presidente do Hospital, Oswaldo Luiz Gonçalves Fellipe.

– Com os equipamentos, teremos melhores condições e maior eficiência no atendimento aos nossos pacientes não somente do coronavírus como de outras enfermidades respiratórias – avaliou.

Para o prefeito Bruno de Souza (MDB) a compra dos respiradores reflete todo o esforço da administração municipal em oferecer um bom atendimento de saúde à população, principalmente nesse momento de pandemia.

– Foi difícil, mas não medimos esforços para adquirir esses equipamentos que ajudará muito as nossas equipes de saúde no atendimento emergencial no Hospital. É mais um importante investimento que fazemos pela saúde de nosso município – comentou.