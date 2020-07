Quatis flexibiliza barreiras sanitárias e monitora os bairros com maior incidência da Covid-19

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 17:40 horas

Quatis– A Prefeitura de Quatis está readaptando as ações de enfrentamento da Covid-19. Um decreto, assinado pelo prefeito Bruno de Souza (MDB), flexibilizou as ações nas duas barreiras sanitárias implantadas no município. A existente no Pórtico Municipal (Av. Euclides A. Guimarães Cotia) e a da RJ-159 (altura da Ponte sobre o Rio Preto, divisa RJ/MG). A frequência e os horários das ações nesses postos passam a funcionar conforme a necessidade e a critério dos setores da administração municipal envolvidas no combate ao novo coronavírus.

A medida foi tomada tendo em vista o reconhecimento de que o novo cenário da doença no município passou para o estágio de transmissão comunitária, ou seja, não é mais possível identificar a origem da transmissão do vírus. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde está adotando uma nova estratégia de enfrentamento. Os profissionais da saúde que estavam nas barreiras sanitárias foram realocados e passaram a integrar as equipes de fiscalização e o monitoramento de pacientes nos bairros de maior incidência de casos positivos do vírus.

O prefeito Bruno de Souza explicou que mesmo sem a função sanitária da barreira, o controle e monitoramento do acesso realizado por agentes da Guarda Municipal serão mantidos. Ele ocorrerá nos horários de maior movimento de veículos.

– Decidimos readequar as nossas estratégias de combate ao coronavírus no município a partir do momento que obtivemos informações sobre a sua maior incidência de casos separados por bairros. Essa informação vai nos permitir ter uma nova ação de enfrentamento ao vírus e de maneira mais eficiente. Com a realocação dos profissionais que estavam nas barreiras, teremos um reforço de pessoal para este trabalho – esclareceu Bruno.

O prefeito aproveitou para agradecer os servidores da saúde e os agentes da Guarda Municipal pelo período que atuaram na barreira sanitária. Ele destaca que o período em que elas estiveram ativas foi fundamental para a percepção da chegada do vírus ao município. Outro papel importante foi de controle no acesso de veículos com placas de outras cidades, além da segurança da população.

Segundo ele, a adoção da barreira sanitária foi muito importante e eficaz porque permitiu adiar o quanto pode a entrada do vírus no município. Mas que agora o momento é de combater a circulação interna da Covid-19.

Ações nos bairros

De acordo com o último boletim divulgado na tarde de quinta-feira, dia 9, pela Secretaria de Saúde de Quatis, o município registrava 35 casos confirmados da Covid-19. Há ainda 12 casos suspeitos que estão aguardando resultado dos exames no Lacen-RJ. Ao todo, são 75 casos notificados, sendo 28 descartados, ou seja, exames que deram resultado negativo. O número de pessoas recuperadas é de 28. A cidade registrou apenas uma morte.

No momento, há somente um paciente idoso, de 81 anos, internado no Hospital Municipal São Lucas, vítima da Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele passa bem. Os demais casos confirmados e suspeitos cumprem isolamento domiciliar, sob monitoração dos agentes de saúde.

Os bairros com maior incidência do novo coronavírus são o Centro (7 casos), Alto Paraíso (6 casos) Santo Antônio (4 casos), Bondarovsky, Polastri e Nossa Senhora do Rosário (3 casos).

Segundo o prefeito Bruno de Souza, com a nova estratégia de enfrentamento à Covid-19, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão atuando nesses bairros na fiscalização e monitoramento do isolamento das pessoas com atestado positivo para o vírus, além de monitorar o quadro clínico das pessoas que tenham tido contato com a pessoa infectada.

Outra ação nesses bairros será o serviço de higienização que será realizado pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos nos espaços públicos como praças, calçadas e mobiliário urbano. Nessa nova etapa de ação, o serviço já foi realizado no Centro da cidade e nos bairros Alto Paraíso e Nossa Senhora do Rosário.

– São novas estratégias que estamos implantando para combater o avanço desta doença no nosso município. Mas todo o trabalho será em vão se não contarmos com a colaboração de todos. Por isso reforçamos a importância de mantermos a higienização individual e, se possível, evitar sair de casa. Na rua, use máscara e evite locais aglomerados de pessoas. Também respeite o distanciamento social para evitar a propagação do vírus. Estamos longe do fim dessa pandemia. Mas com certeza, se fizermos cada um a sua parte sairemos vitoriosos dessa batalha – declarou o prefeito.