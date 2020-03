Quatis suspende atividades no comércio e prorroga isolamento social

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 19:19 horas

Quatis- A prefeitura revogou o decreto que flexibilizava o funcionamento do comércio. Com a medida, o prefeito acompanha a uma determinação do governo estadual que nesta segunda-feira (30), decretou a prorrogação por mais 15 dias do isolamento social em todo Estado.

– Decidimos atender o pedido do governador e do secretário estadual de Saúde para que continuemos a executar as ações preventivas na cidade pelos próximos dias para que seja possível avaliar a evolução do vírus em nosso estado. Conversei com os representantes do CDL que concordaram com a decisão e entenderam que o momento é de todos se unirem pelo bem da coletividade – disse o prefeito.

O decreto assinado nesta segunda-feira determina a suspensão por 15 dias do funcionamento dos estabelecimentos de atividades comerciais e econômicas como lojas de móveis, roupas, calçados, material de construção e afins, autopeças e afins, serviços realizados ao ar livre ou em ambiente não confinado que comercializa gêneros alimentícios e bebidas.

Estão autorizados a funcionar estabelecimentos considerados essenciais ao abastecimento da população como supermercados, açougues, padarias, mercearias e estabelecimentos congêneres de comércio de alimentos, farmácias, serviços de entrega de gás e água, postos de gasolina e dos serviços de saúde, desde que sejam mantidos os cuidados preventivos de higienização e aglomeração de pessoas.

Bancos

As agências bancárias poderão funcionar para atendimento individual a aposentados, pensionistas, beneficiários de programas sociais, pessoas com direito a benefícios que não podem ser sacados em caixas eletrônicos. Também para desbloqueio e cadastramento de senhas.