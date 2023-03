Quer passar um final de semana maravilhoso na Pousada Flor de Penedo? - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 19:16 horas

O Diário do Vale pede realizar seu SONHO!

CRITÉRIOS

Para concorrer a 01 diária de Fim de Semana (que não tenha ou seja feriado prolongado) para 02 pessoas com direito a café da manhã, você precisa atender aos critérios abaixo:

1) Curtir o post desta promoção no Instagram do Diário do Vale (instagram.com.br/diariodovale);

2) Marcar duas pessoas (Você e elas precisam seguir o Diário do Vale no Instagram).

3) Acompanhar a live “Diário Delas” que ocorrerá nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023, às 19:30 horas no canal do Diário do Vale no YouTube para saber o resultado.

*Sorteio exclusivo para seguidores do Instagram do Diário do Vale.

Transmissão ao vivo da live do evento e resultado da promoção:

YouTube.com/diariodovale

REGRAS

*Caso seja o ganhador do sorteio, você deverá entrar em contato com a Pousada Flor de Penedo até sexta-feira 24 de Março para agendar a sua reserva através do telefone (24) 99231-8805.

*Esta promoção só é válida para ser usada até o fim do mês de Maio, e aplica-se somente à Pousada Flor de Penedo localizada à Rua Francisco José de Barros nº242 – Jardim Martinelli – Itatiaia/RJ.

*Transporte e demais despesas não estão incluídos.

*O ganhador da promoção, ao cumprir os critérios para o sorteio, autoriza o Diário do Vale além de seus afiliados e parceiros a divulgar seu nome e imagens para fins de promoção e divulgação, seja em mídia impressa ou digital.

*Essa promoção não tem valor financeiro, e fica expressamente proibida a venda ou transferência para terceiros da reserva adquirida através da mesma.

*O Diário do Vale, bem como seus afiliados e parceiros, não se responsabiliza pela segurança ou eventuais danos materiais oriundos da utilização do prêmio desta promoção.

*O Diário do Vale bem como o staff da Pousada Flor de Penedo se reservam o direito de exigir que o ganhador da promoção e/ou seu convidado se retire(m) da propriedade caso ajam de maneira inapropriada, incluindo, mas não se limitando, ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o importunação de outros hóspedes, danos causados ao patrimônio e a propriedade de terceiros, entre outras coisas.

*Entrada de dados até as 20:00 h de Segunda-feira (20 de Março) ou enquanto durarem os cupons do sorteio.