Quinze Cães e mais de 60 pássaros vítimas de maus tratos são resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente de VR

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 17:02 horas

Animais eram mantidos em imóvel no bairro Santo Agostinho, em condições insalubres

Volta Redonda- Em uma ação da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, quinze cães e mais de 60 pássaros foram resgatados na manhã desta segunda-feira (25) em Volta Redonda. Segundo a prefeitura, os animais estavam em um imóvel no bairro Santo Agostinho. O proprietário do móvel, que se apresentou como dono dos animais, foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Segundo a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, a fiscalização chegou até o local após denúncias de que o tutor fazia criação dos animais para comercialização, mas os mantinha em condições insalubres.

“Nós chegamos até o endereço das denúncias, mas ele se recusou a nos receber. Acionamos a Polícia Civil e a Guarda Municipal e constatamos essa situação de maus-tratos. No total, são 15 cães das raças bulldog francês e american bully que eram mantidos em condições insalubres. Muitas fezes, água suja e temos a suspeita de que pelo menos duas fêmeas estejam grávidas, pois eram mantidos para cruzarem e os filhotes serem comercializados”, comentou Ana.

Os animais foram recolhidos e encaminhados para avaliação veterinária. Em seguida, os cães devem ser levados para pessoas que já demonstraram interesse em realizar a tutoria responsável.