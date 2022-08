Rebeca Carvalho participa de conferência de adolescentes em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 10:15 horas

Evento acontece entre os dias 3 e 5 de setembro na Cadevre; Paloma Possi e Frank Mendonça também são nomes confirmados

Volta Redonda – A Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira em Volta Redonda (Cadevre) realiza neste fim de semana a Conferência de Adolescentes. O evento, de 3 a 5 de setembro, conta com a presença de grandes nomes da música gospel como Rebeca Carvalho e Paloma Possi. A igreja fica na Rua Assembleia de Deus, 156, Laranjal. A entrada é gratuita.

O tema da Conferência 2022 é “Enquanto espero”, baseado no livro de Romanos 8:24-25. Segundo o coordenador do departamento de adolescentes, o evangelista Diogo Santos, o objetivo é ressaltar a importância da espera como forma de fé e fidelidade. “Temos uma promessa em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele esperamos por sua salvação, graça e amor, e é isso que queremos destacar”.

Uma das convidadas deste ano é a cantora Rebeca Carvalho. Com mais de 26 milhões de visualizações na internet, Rebeca coleciona grandes sucessos como: Até te encontrar, Carta de amor e Abraão. A cantora Paloma Possi também estará presente. Ex-integrante do grupo evangélico Raiz Coral, ela também realizou diversos trabalhos como backing vocal.

Outro cantor confirmado é o adolescente Kaiky Mello. Revelado no programa Raul Gil, do SBT, ele é um dos atores do musical Rua Azusa, da Cia Nissi de Artes, onde se apresentou em teatros nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A conferência também conta com grandes preletores como Frank Mendonça, Oton Gomes e Tiago Diniz.

Confira a programação completa:

03/09 Sábado – 18h

Paloma Possi | Tiago Diniz

04/09 Domingo – 18h

Kaiky Mello | Oton Gomes

05/09 Segunda – 19h

Rebeca Carvalho | Frank Mendonça