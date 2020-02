Redação de aluno da Faetec de Volta Redonda conquista 3º lugar em concurso

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 11:01 horas

Volta Redonda e Rio de Janeiro – “Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil” foi o tema que levou Gustavo Teixeira, aluno da Faetec Volta Redonda, a conquistar o terceiro lugar na etapa estadual do 12° Concurso de Redação Jovem Senador. Nesta edição, o programa recebeu inscrições de 21 mil escolas públicas de Ensino Médio de todo o Brasil.

O estudante que pretende cursar faculdade de Medicina revelou que sempre gostou de escrever e que o tema da redação o instigou a participar do concurso. “A leitura está inserida no meu cotidiano desde a minha infância e venho treinando para me tornar um escritor”, revelou o jovem Gustavo Teixeira.

De acordo com o site do Senado Federal, o concurso mobilizou 264 mil alunos, oito mil professores e foram recebidas cerca de 120 mil redações. “Quando surge alguma oportunidade de testar os meus conhecimentos e aptidões, eu tento participar. Apesar de confiar no meu potencial em escrever, fiquei surpreso quando recebi a notícia que tinha ficado com o terceiro lugar. Agora, vou me preparar ainda mais para conquistar o 1° lugar na próxima edição”, afirmou confiante o aluno.

“É um orgulho ver os nossos alunos ocupando lugares de destaques. Participar de concursos que trabalham com pautas atuais ajuda a despertar no aluno o censo crítico”, avalia o presidente da Faetec, Romulo Massacesi

“Essa premiação coroa um trabalho que vem sendo realizado na Faetec de Volta Redonda nos últimos anos, principalmente pelos professores de linguagens, que trabalham com muito empenho as matérias de redação. O Gustavo é um aluno talentosíssimo e com o incentivo dos professores o resultado não poderia ser diferente”, pontuou Paulo Eduardo Gimenez, diretor da Faetec Volta Redonda.

A redação do Senado foi criada em 2008, mas só a partir de 2009 os finalistas de cada estado passaram a ser premiados com uma viagem Brasília para conhecer o Congresso. E só em 2011 entrou em cena o Projeto Jovem Senador, em que os estudantes vivenciam durante uma semana a experiência de exercer um mandato parlamentar.