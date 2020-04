Rede de supermercado atacadista doa 560 cestas básicas para famílias de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 19:01 horas

Alimentos serão distribuídos pela Smac às famílias que estão sendo cadastradas pelo telefone

Volta Redonda– Uma rede de supermercado atacadista doou 560 cestas básicas para serem distribuídas às famílias carentes de Volta Redonda, através do programa ‘Cidade Solídária’. As ações sociais visam diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao coronavírus. A secretaria de Ação Comunitária (Smac) é a responsável por receber as cestas, cadastrar as famílias e redistribuir as doações.

Além disso, outras 15 mil cestas básicas também serão doadas. As famílias devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através dos telefones: (24) 3339-9570 ou 3339-9571. O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou a importância desse pacote de medidas para o assistencialismo na cidade.

– Diante das restrições sociais por conta do combate a Covid-19, novo coronavírus, acabamos por nos deparar com um grande problema social que é a fome em todo o país. Com essas medidas, temos como objetivo principal atender a demanda dessas famílias e estabelecer também uma rede de solidariedade, tanto do poder público quanto das entidades, diminuindo o impacto social que a restrição está acarretando – explicou.

O secretário de Ação Comunitária (Smac), Ailton Carvalho, comentou sobre a iniciativa da empresa.

– Nesse momento crítico para a humanidade, temos que pensar nas pessoas que mais precisam e é isso que estamos fazendo. O incentivo de empresas, grupos e pessoas pra colaborar com doações de cestas básicas se torna urgente, para que possamos alimentar as famílias nesse momento. Estamos todos empenhados nisso, já que tem sido uma grande preocupação do prefeito. Essas doações foram realizadas pelo supermercado Spani e acreditamos que todos podem ajudar – contou o secretário da pasta, Ailton Carvalho.

O prefeito Samuca Silva destacou também a importância da triagem que a Smac está realizando para redistribuir as doações.

– Através do telefone será realizada uma entrevista pelos técnicos da Smac para analisar a necessidade. Após a triagem, as cestas serão entregues nas casas. As empresas também poderão participar com doações que poderão ser abatidas no IPTU e ISSS – destacou o prefeito.

As empresas interessadas em colaborar com as ações da prefeitura podem realizar duas doações através de uma conta da Secretaria de Saúde (SMS), no Banco do Brasil: Agencia: 0262 e Conta: 93944-7.