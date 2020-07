Reforma no Colégio Marcello Drable deve ser entregue nas próximas semanas

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 18:56 horas

Manutenção está sendo feita pela equipe da Secretaria Municipal de Educação com recursos próprios da Pasta

Barra Mansa– A reforma no Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, localizado no bairro Ano Bom, entrou na fase final e deve ser concluída e entregue à população nos próximos 15 dias, segundo a Prefeitura de Barra Mansa, que destacou ainda que todo o processo de melhorias na unidade, contou com a mão de obra da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação e o valor gasto com o investimento foi feito com recursos da própria Pasta.

O Colégio Marcello Drable está recebendo nova pintura, revitalização das salas de aula, reparo no telhado, revisão da parte elétrica e hidráulica e novos mobiliários. O Colégio se tornou referência em educação pública, ampliando o ensino para portadores de necessidades especiais, e garantindo o melhor ensino no quesito qualificação para os profissionais e estudantes. De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Barros, a intenção da prefeitura é garantir que os equipamentos educacionais estejam sempre apropriados para receber os alunos.

– Temos fé de que, em breve, retornaremos às atividades. Nossos estudantes precisam desse acesso à educação. Mesmo diante do atual cenário, onde há uma propagação da Covid-19 e a queda na economia geral, estamos conseguindo manter nosso compromisso de investir em melhorias em diversas unidades escolares – disse.

O secretário ainda completou: “Nossa meta não é apenas oferecer um espaço agradável aos alunos, mas também maiores possibilidades de aprendizado e futuro. Pensando nisso, investimos do mesmo modo na qualificação dos profissionais da rede neste período. A educação não para e nós vamos continuar atuando para jamais perder esse foco”, finalizou Marcus Vinícius.

Ensino

O Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, foi fundado em 4 de março de 1969, no bairro Ano Bom, e atende 786 alunos, do pré I ao 9º ano. São 28 estudantes surdos, quatro cadeirantes, 12 autistas, deficientes intelectuais, muitos com Síndrome de Down e outras síndromes, como Kabuki e Edward, todos incluídos em classes regulares e recebendo adaptações curriculares, de acordo com suas especificidades, com orientação e supervisão do CEMAE, responsável pela educação especial do município.