Registros de casos sobre coronavírus em Valença ficaram estáveis nas últimas 24 horas

24 de abril de 2020

Valença – Em Valença os registros sobre coronavírus ficaram estáveis nas últimas 24 horas: não há alterações em relação ao total de pacientes internados por suspeita da doença, que se mantém em quatro casos. O mesmo ocorre em relação aos casos confirmados, em internação domiciliar, que também permaneceram em dois pacientes.

Situação semelhante ocorre com o total de curados que não sofreu alterações somando dois registros. Dois óbitos ainda são investigados.

As variações somente ocorreram em relação aos registros de síndrome gripal que continuam subindo, passando de 817 casos atendidos no Hospital Escola para 853. O mesmo ocorreu com casos atendidos pela Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde), passando de 36 para 42 registros.

Nos distritos de Santa Isabel e Conservatória, a síndrome gripal está estabilizada, se mantendo em três e sete casos atendidos, respectivamente. O mesmo ocorre em relação aos registros da Unimed que se mantiveram em 53 atendimentos nas últimas 24 horas.