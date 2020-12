Resende confirma abertura de loja Havan e ampliação da Volks

Resende – A cidade fecha o ano com dois grandes investimentos confirmados: a ampliação da capacidade de produção na Fábrica da Volkswagen e as obras para chegada da Loja Havan. Os empreendimentos vão gerar 550 novas vagas de emprego, na indústria através da Volks, e mais 200, no comércio pela Havan, além dos postos de trabalho durante as obras de construção e ampliação das empresas.

Outro investimento já confirmado é a filial do Restaurante Madero, que deverá atrair investidores externos. Segundo dados do Ministério da Economia, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Resende conseguiu abrir quase 300 novos empregos entre setembro e outubro. A cidade tem como foco o chamado tripé: Indústria, Comércio e Serviços. E para se tornar atrativo, o município desburocratizou a abertura de novos negócios, além de investimentos em infraestrutura, saúde e educação.

Dados da consultoria Urban Systems apontam a cidade como um dos 100 melhores lugares para se viver no país. A união destes fatores – desburocratização e boa qualidade de vida – são vistas como motores de desenvolvimento da economia interna.