Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 17:25 horas

Ranking foi divulgado na Revista Isto É e é fruto de uma pesquisa da Austin Rating, em parceria com a Editora Três

Resende- conforme o ranking das 50 melhores cidades por porte, divulgado pela Revista Isto É, Resende foi eleita a 35ª melhor cidade de médio porte do Brasil . Sendo assim, Resende é o único município do estado do Rio de Janeiro na categoria de médio porte. Além disso, considerando todas as categorias da avaliação, em todo o estado do Rio de Janeiro, apenas Resende e Niterói aparecem na lista.

Os dados divulgados pela Revista Isto É, de junho de 2022, são de análise de uma pesquisa da Austin Rating em parceria com a Editora Três. Ao todo foram estudados 5.565 municípios brasileiros, sendo selecionadas as 50 melhores cidades divididas nas categorias: grande, médio e pequeno porte.

Segundo a Revista Isto É, a pesquisa analisou indicadores quantitativos e qualitativos. Os critérios foram divididos em: fiscais como capacidade de arrecadação, execução do orçamento; econômicos como padrão de vida e comércio exterior; sociais como habitação e desenvolvimento humano; e digitais como mobilidade digital e geral.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destaca que esta é mais uma importante avaliação e marco que Resende alcançou desde o início da atual gestão, ainda em 2017.

-Estes números e avaliações que Resende vem conquistando, nos mostram que a gestão municipal investe em melhorias em diferentes áreas da cidade como infraestrutura, saúde, educação, finanças, entre outros. Com isso, contribuímos na melhoria da qualidade de vida da população e ainda atraímos novos investimentos para Resende – disse Diogo Balieiro Diniz.

O município também é destaque em outras avaliações

Desde 2017, Resende é destaque também em outros rankings entre as melhores cidades do Brasil, contemplando questões como infraestrutura, saúde, educação e finanças. Entre as melhores avaliações podem ser citadas o destaque ainda de 2017, quando Resende alcançou o 1º lugar no ranking de geração de empregos formais do Estado. Além disso, neste mesmo ano, o município ficou em 17º lugar no cenário nacional, sendo o único município fluminense entre os primeiros colocados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Já em 2018, Resende foi considerada como uma das melhores do Brasil para investir em negócios. Os dados foram informados por um estudo realizado pela consultoria Urban Systems, e divulgado pela Revista Exame.

E em 2019, Resende foi considerada um dos 10 melhores destinos turísticos para se visitar. A informação foi divulgada pela agência de viagens Expedia. A companhia considerou Visconde de Mauá como “joia da Serra”, sendo um dos destinos indicados para a visitação, seguidos de cidades como Campos do Jordão, Natal e Arraial do Cabo.