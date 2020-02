Resende promove leilão de inservíveis nesta quinta-feira

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 20:15 horas

Resende– A prefeitura promove nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, um leilão de inservíveis, o evento é promovido pelo leiloeiro, escolhido por licitação, no espaço situado na altura do Km 309 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no bairro São Caetano. Os lances começaram a ser enviados na segunda-feira (10) pelo site: www.murilochaves.com.br. No dia marcado para o arremate final, os interessados também poderão participar em tempo real do evento, por meio do catálogo que foi divulgado no site do leiloeiro.

O governo municipal disponibilizou 53 itens para o leilão, entre bens móveis, materiais, máquinas de terraplanagem, sucatas e veículos. Os lotes pertencem à prefeitura, Agência de Saneamento do Município de Resende (Sanear), ao Fundo Municipal de Saúde e Instituto da Educação do Município de Resende (Educar). O aviso de leilão foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ – ano XLVI nº 16 Parte IV, 24 de janeiro de 2020) e no Diário Oficial da União (DOU – ano CLVIII nº 17, dia 24 de janeiro de 2020).

Os interessados podem apreciar os lotes nas seguintes datas abertas para visitação: dia 12, de meio-dia às 16h, e no dia 13, de 10h ao meio-dia. A visitação está disponível desde terça-feira (11). O edital contendo informações sobre condições de pagamento e realização do leilão pode ser acessada no site do leiloeiro. Outros dados podem ser obtidos pelo telefone do Parque de Leilão (24) 3354-5151.

O secretário municipal de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva, explicou como funciona o processo para a aquisição dos lotes, destacando de que forma o valor arrecadado deve ser destinado pelo Poder Público.

– O valor levantado durante o leilão deve ser obrigatoriamente, utilizado na aquisição de bens de caráter permanente, dependendo dos critérios de conveniência e oportunidade, que são analisados pela Administração Municipal. Nesta edição, foram colocados a leilão caminhões, veículos, máquinas, equipamentos e sucatas, que tiveram lances mínimos atribuídos para arremate. O leilão é um meio legal que a gestão atual possui de alienar bens públicos, já que não podem ser doados devido ao seu estado de conservação. O evento visa, ao máximo, garantir imparcialidade e recuperabilidade dos valores destes bens sucateados. Desta forma, os bens passam pelo processo de reciclagem pelos arrematantes, fator que contribui para esvaziar os espaços públicos, além de promover a preservação do meio ambiente. Os itens relacionados, geralmente, ficam na Área de Exposições da cidade – informou.