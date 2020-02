Resendense é o primeiro da família a ter diploma de ensino superior

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 08:07 horas

Lucas Evangelista tem 35 anos e já cursa a segunda faculdade em uma instituição federal

Sul Fluminense- Lucas Evangelista de Souza, de 35 anos, é resendense e mora no bairro Lava Pés, no mesmo município. Casado e pai de duas crianças, um menino de 12 anos e outro de 10, Lucas é o primeiro membro de sua família a ter um diploma de curso superior. Ele viveu boa parte da vida na jacuba, em uma área rural do município.

Um lugarejo, onde quase ninguém também fez algum tipo de curso superior. Entre as tarefas da lida na lavoura e o curral, fez o vestibular e passou para fazer um curso superior através da Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro).

Foi através de um vestibular para o curso de Administração que Lucas ingressou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e teve a oportunidade de mudar a sua história. Durante a entrevista, ele disse que após a conclusão do primeiro curso de Administração já iniciou outra faculdade, também à distância. Dessa vez, no entanto, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele ressalta que o apoio da família foi fundamental nesse processo.

– Sou o primeiro bacharel na família. Sempre estudei em escolas públicas. Em 2012, iniciei o curso de Administração na UFRRJ e me formei em 2018. Colei grau em 2019 e no início de 2020 iniciei outra faculdade. Dessa vez, Ciências Contábeis, pela UFRJ. É desafiador, mas ao mesmo tempo, gratificante. Ter tido a oportunidade de ingressar em uma universidade e à distância, foi uma alternativa viável para mim, que trabalho e não tenho tempo para estudar presencialmente. O apoio da minha família foi fundamental nesse processo – contou.

Lucas conta que após a conclusão do primeiro curso superior, as oportunidades no seu ambiente de trabalho melhoraram.

– Hoje faço parte da equipe administrativa da Firjan SENAI Resende. Estou cursando também MBA em Controladoria e Finanças. Já trabalhava no setor administrativo no meu ambiente de trabalho, mas após a conclusão do curso as portas se abriram para mim. Hoje percebo que as possibilidades aumentaram. Essa conquista trouxe admiração, tanto no trabalho, quanto em casa, com minha família. As palavras que definem todo esse processo são: desafio, superação e gratidão. Me sinto realizado e muito feliz com isso – ressaltou.

Segundo Lucas, o curso a distância significa a democratização do ensino público de qualidade.

– O que o Cederj proporciona nada mais é do que a democratização do ensino público de qualidade, onde todos passam a ter a oportunidade de estudar e se qualificar, mediante as demandas existentes e exigidas em nosso dia a dia. Não tem como a gente falar de ensino a distância sem falar de sacrifício. É mais difícil sair formado porque exige mais disciplina. A média, por exemplo, para quem estuda a distância, é maior; enquanto para quem estuda presencialmente, é menor. Durante as avaliações, fazemos apenas uma prova presencialmente, o que corresponde 80% das notas. E para termos eficácia, temos que nos dedicar ao máximo, pois o bom resultado adquirido nessa prova corresponde à disciplina entre os estudos à distância. Fiz praticamente 90% do curso sozinho, mas com acesso ilimitado a apostilas didáticas e de linguagem simples – explicou.

Lucas faz questão de deixar um recado para àqueles que, assim como ele, têm o sonho de se formar e ter a chance de mudar de vida.

– Uma dica que dou para todas as pessoas que tenham vontade de iniciar um curso superior: não desistam. Não desistam porque no final, vale a pena. Educação a distância é sinônimo de mais educação, não o contrário. Exige muita disciplina e se você tem um objetivo, corra atrás e realize este sonho. Sou muito grato ao CEDERJ como um todo. Em especial aos tutores, professores e coordenadores. Gostaria de acrescentar para todas as pessoas que estão cursando o CEDERJ ou que pretendem cursar, que façam no seu tempo, no seu ritmo, mas não desistam. Pois quanto maior o desafio, melhor é a conquista – finalizou.