Restaurante Popular de Volta Redonda entra no clima do Carnaval

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 18:56 horas

Em função do feriado, o Restaurante Popular volta a funcionar na quarta-feira, dia 26, na hora do almoço

Volta Redonda- O clima de carnaval tomou conta do Restaurante Popular de Volta Redonda nesta sexta-feira (21). Com a intenção de promover a socialização e proporcionar um ambiente alegre, a equipe preparou um cardápio especial e os clientes almoçaram ao som de marchinhas, marcando o início da tradicional festa brasileira. No cardápio, mix de folhas, vinagrete, ovos, feijoada, farofa mista, arroz branco, laranja e suco de limão. A nutricionista do Restaurante, Diana Mota, contou um pouco da rotina no local.

– A equipe sempre adapta o cardápio para a realidade dos nossos clientes, priorizando as opções que fazem mais sucesso entre eles. Os preferidos são o peixe assado, a feijoada e o frango assado – contou a nutricionista.

Segundo Diana, a equipe consegue ter um feedback positivo da população sobre o atendimento.

– Muitos clientes vêm falar com a gente, fazem elogios, dão sugestões. Tem muita gente que vem todos os dias e acabam virando clientes assíduos – comentou.

Um dele é o morador do Santo Agostinho, Isac da Silva. “Venho todo dia aqui almoçar. E a minha comida favorita é a feijoada, que é bem caprichada. Hoje está muito animado, a gente consegue sentir o clima bom daqui”, afirmou Isac.

Já o Carlos Ferreira, do bairro Belmonte, disse que todas as experiências no Restaurante Popular foram muito boas.

– Venho sempre que estou no Aterrado. A comida aqui é gostosa e sempre bem servida. Eu não sou uma pessoa muito festeira, mas a ideia de trazer o clima de carnaval para o Restaurante foi muito boa – disse.

