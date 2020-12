RJ-163 recebe manutenção do DER após fortes chuvas

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 17:53 horas

Temporais provocaram deslizamento de barreira no Km 26, em Visconde de Mauá distrito de Resende

Sul Fluminense– A RJ-163 recebeu manutenção das equipes do DER-RJ (Departamento de Departamento Estadual de Estradas de Rodagem) durante toda semana do feriado de Natal, até essa terça-feira (29), em virtude das fortes chuvas que atingiram a região Sul Fluminense.

Engenheiros e técnicos do departamento, que é vinculado à Secretaria das Cidades, atuaram em diferentes pontos para amenizar os problemas causados pelas chuvas e para que o tráfego na estrada não fosse prejudicado.

Na RJ-163, que liga a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Itatiaia ao distrito de Visconde de Mauá, em Resende, houve uma forte chuva no dia 20, que culminou no deslizamento de uma barreira na altura do Km 26, próximo ao Mirante da Paz, em Visconde de Mauá.

No dia seguinte, (21), o departamento foi ao local do ponto de erosão para realizar as ações de sinalização, a fim de alertar os usuários da rodovia. Já foi feita uma inspeção pelo corpo técnico do DER para avaliar a necessidade de obra no local. Os serviços de topografia já foram iniciados e os de sondagens estão em mobilização. Uma nova obra de contenção será implantada no local. Lembrando que ainda chove muito na região, mas as equipes estão monitorando as diversas áreas do estado.

Obras de contenção

O DER-RJ informou que a RJ-163 está recebendo obras de contenção de encostas e do sistema de drenagem em dois dos pontos mais críticos da rodovia: Kms 15.9 e 19.5, que ficam no trecho conhecido como Capelinha Mauá. A obra é nesta importante estrada-parque do estado do Rio – que liga a Via Dutra, ao distrito de Visconde de Mauá, em Resende.

Os serviços contemplam a implantação de cortinas atirantadas, solo grampeado, reforço de cortina já existente, drenagem, recuperação do pavimento e sinalização. E prevê, ainda, a instalação de um canal em concreto e de uma nova ponte de 12 metros no Km 19,5.

Limpeza nas estradas

Na manhã de anteontem (28), as equipes das Residências de Obras (ROCs) do departamento reforçaram os serviços de urgência e de limpeza nas estradas de todo o estado. “O esforço do governo para garantir a mobilidade da população e o escoamento de produtos é sempre muito importante, principalmente em episódios de chuvas fortes”, disse a presidente do DER-RJ, Elizabeth Paiva.