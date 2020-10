‘Robgol’ é um dos supostos traficantes mais procurados pela polícia do Sul Fluminense e Rio

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 16:07 horas

Sul Fluminense e Rio – Apontado pela Polícia Civil como um dos principias fornecedores de drogas no Sul Fluminense e na cidade do Rio de Janeiro, Robson Tertuliano da Silva, o Robgol, de 41 anos, é um dos bandidos mais procurados do Estado. Ele é suspeito de comandar o esquema de drogas entre Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis e favelas do Terceiro Comando Puro (TCP) na Zona Oeste do Rio.

Robgol conseguiu escapar no último dia 25 de setembro quando agentes descobriram uma refinaria de cocaína no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Elke conseguiu pular o muro da casa de luxo, onde funcionava a refinaria. Na ocasião, três pessoas foram presas.

No dia 5 deste mês, o delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, juntamente com o delegado da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Salvadoretti, prenderam durante uma operação, em Senador Camará, no Rio, a mulher do suposto traficante Robgol. Andressa Rocha Souza da Cruz, já tinha sido presa em setembro deste ano, em um carro no Jardim Amália, em Volta Redonda. Ela transportava R$ 20 mil que, segundo a polícia, era proveniente da venda de drogas.

Robgol foi preso pela última vez em 2013 na Serra das Araras, no bairro de Belvedere, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Na época, ele confessou que trazia drogas no Sul do país e repassava para traficantes de comunidades do Rio e também em Volta Redonda.

Na época, Robgol tinha quatro mandados de prisão por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas.