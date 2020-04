Rodoviária Municipal e Hospital do Idoso recebem serviço de sanitização

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 14:33 horas

Volta Redonda- A Rodoviária Municipal Francisco Torres e o Hospital do Idoso receberam na manhã desta quinta-feira (02), o serviço de sanitização da prefeitura. A ação tem como objetivo proteger a população e reduzir a circulação do novo coronavírus.

– Estamos levando muito a sério as medidas de prevenção. Além da sanitização, já entregamos mais de 50 mil sabonetes para as famílias que mais precisam – comentou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, fazendo o apelo para que as pessoas fiquem em casa.

O secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Oreste, explicou como é feita a sanitização.

– Primeiro realizamos a lavagem dos locais e depois aplicamos o produto bactericida usando uma máquina pulverizadora – contou.

A partir desta sexta-feira, dia 03, as equipes ganharão reforço de um caminhão pipa, com capacidade de oito mil litros, que vai limpar as principais vias da cidade com água e cloro.

Locais já higienizados

Diversos pontos já foram higienizados como o Cais Aterrado e Cais Conforto, Capela Mortuária Municipal, UPA Santo Agostinho, e as UBFS dos bairros Vila Mury, Volta Grande e Santo Agostinho, além da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital São João Batista.