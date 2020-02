Rodoviária registra aumento de passageiros na manhã desta sexta-feira

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 10:52 horas

Volta Redonda – A manhã desta sexta-feira, 21, já registra aumento no número de passageiros na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda. A expectativa é de aumento, em 22%, na frota de veículos para atender a demanda de quem vai deixar a cidade por conta do feriado de Carnaval.

Entre os destinos mais procurados para este ano estão o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Paulo e Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), devem passar pela rodoviária cerca de 10 mil passageiros nesse período.

“As pessoas devem fazer um planejamento para comprar as passagens com antecedência. Além de ficar de olho nas regras de segurança, como não deixar as bagagens nas mãos de terceiros e ficar atentas na hora do embarque”, disse o secretário da pasta, Maurício Batista.

Chegar com antecedência também pode facilitar, caso haja algum imprevisto. É importante lembrar que quem vai viajar com crianças também devem se atentar para as documentações e autorizações necessárias. Os dias de maior movimento no local será nesta sexta-feira, dia 21, entre 16h e 22h; e no sábado, dia 22, entre 12h e 22h.