Ruas de Barra Mansa recebem asfaltamento

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:33 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, segue com os serviços de pavimentação em ruas de diversos bairros da cidade. Nesta quarta-feira, dia 24, foi a vez da General Barcelos, em Saudade, e das vias L e M, no Roselândia 2. Durante este mês de novembro, equipes da prefeitura já concluíram o serviço de pavimentação em diversas outras localidades: Rua Ana Julia Pena (antiga Rua 6), no Vale do Paraíba; Rua São João, no Loteamento Sofia; e Rua José de Abreu, no São Sebastião.

“Por determinação do prefeito Rodrigo Drable estamos revitalizando e asfaltando várias ruas da cidade, com o objetivo de melhorar o trânsito e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores. Na terça-feira, dia 23, nós demos início à pavimentação nas Ruas L e M no Roselândia 2. Além disso, estamos com uma equipe manilhando a Rua José Fagundes Pinto, no Getúlio Vargas, que em seguida receberá asfaltamento”, disse o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro.

Ele também destacou que os serviços acontecem de acordo com um cronograma estabelecido, mas que estão sujeitos às condições climáticas. “Os trabalhos precisam ser paralisados em caso de chuva, por isso não conseguimos afirmar uma data certa para a conclusão dos serviços em cada uma das áreas”, explicou.

Neste ano o programa de asfaltamento das vias públicas já beneficiou moradores de diversas localidades. Os serviços envolvem a Secretaria de Manutenção Urbana, que fica responsável pela infraestrutura e o asfalto, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), com a execução da revisão das redes de drenagem de águas pluviais, manutenção das manilhas e construção de caixas coletoras.

As próximas localidades a receberem a pavimentação serão: bairro Cotiara; Ano Bom (Rua Antenor Rocha); e Jardim Boa Vista (Rua Bulcão Viana).