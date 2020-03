Saae-BM retoma atividades administrativas nesta quarta

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 16:28 horas

Barra Mansa– O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) vai retomar as atividades administrativas internas nesta quarta-feira (01). A autarquia emitiu um comunicado informando que o objetivo é continuar atendendo as principais demandas da sociedade.

O Saae informou ainda que teve o cuidado de manter os profissionais com mais de 60 anos e os pertencentes ao grupo de risco em suas casas. Os que retornarão as atividades irão trabalhar em escala de revezamento, assim como as equipes que fazem manutenção nas ruas.

– O Saae ainda reitera que não haverá atendimento ao público e que a população fique tranquila, pois não haverá corte de água durante o período de pandemia. Os revezamentos dos plantões acontecerão de forma gradativa, os profissionais atuarão com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os setores terão um número reduzido de pessoas – disse em nota.