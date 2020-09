Saae realiza sanitização na Câmara Municipal

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 10:22 horas

Barra Mansa – Como medida de prevenção à Covid-19, o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) está realizando a desinfecção na Câmara Municipal. Também foram sanitizados os terminais rodoviários Ex-Combatentes, Dário Aragão e Beira-Rio, além das Estações de Tratamento de Água.

Os trabalhos de higienização e desinfecção têm seguido as normas de orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo utilizado água tratada com acréscimo de solução de hipoclorito de sódio, com teor de 500 mg/L de cloro, residual livre, para desinfecção de áreas externas com alta propriedade.

De acordo com o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, o foco da autarquia é realizar os serviços de sanitização em toda cidade. “Nós lavamos as dependências da Câmara Municipal, mas também atendemos a demanda de higienização de outras localidades, pois nosso foco principal é seguir com essa manutenção na cidade. O serviço não pode parar e não vamos poupar esforços para estar sempre um passo à frente do vírus“, garantiu o diretor.

A autarquia também está realizando os serviços de roçada, capina e pintura de meio-fio. Nesta sexta (04), foram enviadas equipes para os bairros Cotiara, Nove de Abril, Colônia Santo Antônio, Saudade, Centro e nos colégios Antônio Pereira Bruno, Djair Machado, Joaquim Maria da Silva e Rotary Clube.