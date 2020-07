Samuca anuncia que casos de Covid-19 serão concentrados no Hospital de Campanha

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 17:08 horas

Centro Municipal de Saúde terá 43 leitos para possibilitar retomada de cirurgias eletivas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que os casos de internação por Covid-19 serão concentrados no Hospital de Campanha, que será equipado também com os dez leitos de UTI cedidos pelo Hinja. A estratégia da prefeitura é, no futuro próximo, concentrar o atendimento a casos de Covid-19 no Hospital de Campanha, liberando o restante da rede municipal de saúde para as outras doenças.

Além disso, Samuca anunciou que em breve 43 leitos que estão no Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida) serão destinados para a recuperação de pacientes que passarem por cirurgias eletivas. A intenção, segundo o prefeito, é retomar esses procedimentos o mais breve possível.

O prefeito lembrou que as consultas com especialistas já foram retomadas no Centro Municipal de Saúde, que também contará, em breve, com o primeiro tomógrafo computadorizado público da região.

Protocolo

Samuca relembrou que a rede municipal de saúde já está aplicando o novo protocolo para a Covid-19, que prevê a aplicação do medicamento Anita para pacientes nos três primeiros dias de sintomas. O objetivo é conter a carga viral nos pacientes, evitando o agravamento da doença. Para receberem o medicamento e o acompanhamento, as pessoas que apresentarem sintomas devem procurar a rede pública de saúde, especialmente os centros de triagem nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, e também o Estádio Raulino de Oliveira.

Zoológico

O prefeito afirmou que está aguardando a decisão da Justiça sobre o pedido para reabrir o Zoológico Municipal na próxima sexta-feira (17), quando o município comemora 66 anos de emancipação. Samuca explicou que, caso a Justiça concorde, a reabetura será para no máximo 40 pessoas na parte da manhã e 40 na parte da tarde, com agendamento. os brinquedos não funcionarão e, assim, não deve haver aglomeração, já que o parque tem 150 mil metros quadrados.