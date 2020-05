Samuca determina adiamento da aplicação do reajuste anual das tarifas de água e esgoto

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 08:43 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva publicou um decreto determinando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE/VR) adie a aplicação do reajuste anual das tarifas de água e esgoto, que foi imbutido nas contas do mês de maio dos consumidores. O prefeito, no mesmo decreto, prevê ainda que o percentual pago com reajuste será descontado em crédito na conta do mês seguinte.

“Os valores correspondentes ao reajuste e correção aplicados nas contas de água e esgoto pagas durante o mês de Maio de 2020, serão restituídos através de crédito nas contas com vencimento no mês subsequente”, diz o decreto.

O texto leva em consideração o período de pandemia do coronavírus e seus impactos econômicos e na saúde da população. O prefeito lembra que a omissão do poder público poderia gerar um grave transtorno a coletividade, diante da grave crise de saúde que afeta o país em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19.

O decreto foi publicado em uma edição extra do “Volta Redonda em Destaque”, boletim oficial da prefeitura de Volta Redonda, do dia 7 de maio.