Samuca se reúne com empresários para discutir recuperação pós-pandemia

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 19:00 horas

Prefeito vê ‘Lei do Aço’ como melhor oportunidade para Volta Redonda criar novos empregos

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, durante transmissão ao vivo feita em redes sociais no início da noite desta segunda-feira (03/08), que tem conversado com empresários para planejar o pós-pandemia. A principal aposta do prefeito é no Polo Metalmecânico, que já tem sete empresas com carta de intenção assinada, gerando cerca de quatro mil novos empregos na cidade.

Essas empresas aguardavam a segurança jurídica da igualdade entre o Estado do Rio e unidades da federação vizinhas, como Minas Gerais, que vinham cobrando alíquotas de imposto menores do que as fluminenses e fazendo com que o aço produzido na CSN saísse do Estado do Rio para voltar beneficiado para uso nas indústrias locais, gerando perda de receita e “exportando” empregos.

Com a sanção da “Lei do Aço”, de autoria do deputado estadual Gustavo Tutuca, pelo governador Wilson Witzel, essa desigualdade deixou de existir. Samuca lembrou que isso trará para a cidade empresas que usam tecnologias ainda não empregadas, como a produção de autopeças, e que as indústrias que já estão em Volta Redonda também serão beneficiadas.

Comércio

Samuca fez dois apelos aos comerciantes: o primeiro foi para que eles se unam à prefeitura na busca pela mudança nos critérios para manter o comércio aberto, o que seria feito com as entidades representativas do empresariado entrando como “amicus curiae” no processo judicial que contém o acordo que mantém o comércio aberto. O segundo pedido foi para que eles ampliem o rigor para evitar descumprimentos das medidas preventivas da contaminação pela Covid-19, como o caso de pessoas sem máscara.