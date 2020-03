Samuca suspende feira livre e fecha templos

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 16:08 horas

O prefeito Samuca Silva, que está em transmissão ao vivo neste momento, acaba de afirmar que a feira livre está suspensa. Ele também disse que os ônibus não poderão circular com pessoas em pé e que de cada duas fileiras de bancos uma deverá estar vazia.

Os cultos e missas de todas as denominações estão suspensos.

Ele disse que Volta Redonda tem 101 casos suspeitos de Covid-19. Ele disse ainda que a cidade tem dois casos confirmados, como o jornal divulgou.

Os estabelecimentos que podem abrir só podem funcionar até 22 horas e só podem ter duas pessoas por cada caixa aberto dentro da loja.

O prefeito também reafirmou que haverá vacinação contra a gripe comum (influenza) a partir de segunda-feira. A vacinação, que ocorrerá em todos os postos de saúde, vai até 15 de abril, na primeira etapa.

Haverá vacinação em regime de drive-tru (sem que as pessoas saiam do carro) na Vila Santa Cecília às segundas, quartas e sextas. nas terças e quintas, será na Avenida Sávio Gama, esquina com Rua Campos, no Retiro.

Samuca também falou da CSN: ele disse que vai exigir da empresa que mostre as providências que vem tomando para evitar contágio com o Covid-19 em suas dependências.

O prefeito ressaltou que a próxima semana é essencial para que os casos de Covid-19 sejam contidos, e reforçou o pedido para que as pessoas permaneçam em casa. Ele também informou que a partir de amanhã, todos os servidores municipais que não sejam da área de saúde ou de outros serviços essenciais, como a Guarda Municipal, trabalharão de casa.