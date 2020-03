Samuca vai fechar estabelecimentos que descumprirem decreto

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 17:07 horas

Prefeito também diz que manterá agências bancárias abertas, mas com restrição ao número de pessoas dentro delas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou, durante transmissão ao vivo feita através do Facebook, que vai tomar providências para fechar os estabelecimentos que descumprirem o decreto baixado após diálogo com o Ministério Público do Estado do Rio e as lideranças empresariais, para reduzir a circulação de pessoas na cidade.

O prefeito informou ainda que pretende manter as agências bancárias em funcionamento, para atender à parcela da população que precisa de ajuda de funcionários para acessar os caixas eletrônicos. No entanto, idsse que vai procurar formas de evitar aglomeração e apelou para que pessoas que não tenham necessidade urgente evitem as agências.

Samuca disse ainda que a próxima semana é primordial na prevenção das contaminações e que, dependendo dos resultados, poderá modificar as medidas de restrição de movimentação e aglomeração de pessoas.

Ele também apelou para que a população economize água e reduza a produção de lixo doméstico.

