Penedo e Rio – Única colônia finlandesa do Brasil, Penedo, em Itatiaia, foi reconhecida como Polo Cultural, Histórico, Turístico e Gastronômico, por meio da Lei 9253/21, da deputada Lucinha (PSDB) e do deputado licenciado Gustavo Tutuca (MDB), sancionada pelo governador em exercício Cláudio Castro e publicada nesta terça-feira, Diário Oficial.

A comunidade, fundada em 1920, ganha o reconhecimento que visa promover o turismo. De acordo com a lei, o governo poderá fomentar, com a participação do município e da iniciativa privada, a promoção do local em tudo que concerne a preservação cultural e a promoção do turismo, como a recuperação e a conservação do patrimônio material; o ordenamento público, a melhoria dos serviços de saneamento básico e urbano e a recuperação e manutenção das diversas modalidades de transporte interno existentes entre outras medidas.

Penedo

Para quem não conhece, Penedo fica a 156 km da capital carioca e 260 km de São Paulo. Além da beleza do seu patrimônio histórico, o local é rico também em belezas naturais, sendo considerado um parque ecológico do município de Itatiaia. Cachoeiras, passeios de jipe, trilhas, artesanato e paisagens bucólicas são alguns dos seus atrativos.