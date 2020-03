Santa Casa de Angra dos Reis será referência para pacientes com coronavírus

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 11:49 horas

Angra dos Reis – A Santa Casa de Angra dos Reis se torna referência no atendimento a possíveis casos de coronavírus, na região da Costa Verde. A unidade vai funcionar com 100 leitos, sendo 40 para tratamento intensivo e 60 voltados ao semi-intensivo. A partir desta segunda-feira, 23, começam os preparativos para a unidade receber pacientes com sintomas de coronavírus.

Pacientes que estão internados na Santa Casa, cujo público-alvo é a maternidade, estão seguindo para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) ou para o Hospital de Praia Brava – as crianças que estavam no HMJ foram encaminhadas à UPA. A meta é que até sexta-feira (27), já existam 100 leitos disponíveis na unidade.

As escalas relacionadas aos profissionais que ficarão à frente da Santa Casa estão sendo montadas, mas a média é de que sejam quase 200 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, entre outros. A prefeitura vai arcar com a mão-de-obra relacionada às ações de estruturação do local, enquanto o governo do estado, por meio de um convênio, está oferecendo todo o restante da estrutura.

– Temos no município o total de 35 leitos. O prefeito hoje está mais do que dobrando esse número, com as obras da Santa Casa já iniciadas e sendo tocadas a todo vapor. Não vi nenhum município no Brasil tratando a pandemia dessa forma. Estamos entrando num cenário de guerra, mas não tem nos faltado nada – declara o secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli.

Coronavírus

Angra ainda não tem casos confirmados de infecção por coronavírus. Do dia 1º de janeiro de 2020 até às 17h de sábado (21), o município registrou 27 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo que três já foram descartados e 24 aguardam análise laboratorial – efetuadas pelo método swab, cujo resultado está sendo oferecido numa média de 12 dias por conta da quantidade de testes. Os pacientes em isolamento no município, que aguardam os resultados dos exames, seguem sendo monitorados desde o momento em que recebem a documentação referente à necessidade de quarentena.

Na segunda feira (22) começa a montagem dos leitos de saúde da Santa Casa. Todo o material e os equipamentos para o hospital que será a referência do tratamento do coronavírus no município já foi comprado, incluindo um novo tomógrafo que está sendo instalado, que irá sondar a evolução pulmonar dos pacientes.