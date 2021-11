Santa Casa promove emocionante reencontro de irmãos em Barra Mansa após três anos; veja vídeo

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 15:43 horas

Família saiu de Sorocaba (SP) para buscar irmão que estava há três anos longe de casa, em situação de rua

Barra Mansa – Um emocionante reencontro de irmãos marcou a manhã deste sábado, dia 20, na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Há três anos longe da família, o então paciente Alessandro Bernardo Lima, de 43 anos, recebeu alta após 11 dias internado e foi a irmã, Silvia Bernardo Lima Pinheiro, quem o buscou. Ela e outros familiares saíram de Sorocaba (SP) para rever e retornar para casa com Alessandro, que sofre de alcoolismo e passou esses anos em situação de rua em Barra Mansa.

A retomada desse vínculo foi possível graças ao trabalho da equipe de Serviço Social da Santa Casa. Ao saber da história, os profissionais buscaram contato com a família, convenceram Alessandro a aceitar tratamento para alcoolismo e voltar para o lar. Ele deu entrada no hospital no último dia 9, com muita dificuldade de respirar, tosse de longa data e foi diagnosticado com tuberculose. E no momento que recebeu alta, com muito carinho, Silvana, garantiu ao irmão que irá cuidar dele e juntos irão “recomeçar do zero”.

– Deixo minha gratidão à equipe de Assistência Social, aos profissionais da Santa Casa de Barra Mansa, por todo apoio e ajuda que têm nos dado. Mesmo de longe, sempre nos mantiveram informados. Meu irmão é alcoólatra e há três anos se entregou à bebida, foi morar na rua e foi parar em Barra Mansa. E graças a essa ajuda, hoje nós conseguimos ir resgatá-lo. Porque com o trabalho deles, ele aceitou o tratamento e voltar para casa. Então, estamos muito felizes e muito gratos. Agradeço em meu nome e dos meus irmãos, Silvana e Otávio, a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesse trabalho – manifestou a irmã, emocionada com a oportunidade de finalmente reencontrar Alessandro.

Assim como eles, a equipe da Santa Casa que presenciou esse momento tão especial também se emocionou. Esse caso reforça a importância do atendimento humanizado, direcionado tanto aos pacientes quanto aos familiares. Uma característica que segue em constante evolução no hospital referência em toda região Sul Fluminense e que cativa para além da divisão estadual.