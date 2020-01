Saúde anuncia processo seletivo para contratação temporária em Resende

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 16:17 horas

Admissão beneficiará áreas municipais da saúde e UPA’s durante 12 meses

Resende- Além das obras de reforma e revitalização, que estão trazendo vida nova aos setores da rede municipal de saúde de Resende, o Hospital Municipal de Emergência e as UPA’s estão ganhando também outro reforço importante: a contratação de novos profissionais temporários. As inscrições para o processo seletivo poderão ser feitas até o dia 24 de janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, as inscrições foram iniciadas em dezembro do ano passado. Serão 14 vagas, sendo um candidato escolhido por área mediante análise curricular. Os setores requisitados são: Médico do Trabalho; Médico Cirurgião Pediatra; Médico Pediatra; Médico Anestesista; Médico Hematologista; Médico Reumatologista; Médico Urologista Cirurgião Hospitalar; Médico Psiquiatra; Médico Neurocirurgião; Médico Hepatologista; Médico Ginecologista; Médico Intensivista; Médico Clínico Geral; e Médico Clínico Geral PSF.

– Iniciamos as inscrições em dezembro para que eles pudessem suprir a demanda do município em 2020, pois não houveram aprovados no último concurso para essas áreas. As contratações serão imediatas. Os médicos selecionados mediante a análise curricular deverão prestar informações e orientações à população, visando proporcionar sempre o melhor atendimento- disse o secretário de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva.

Os contratos terão a durabilidade de 12 meses a partir da contratação e as inscrições só poderão ser feitas pessoalmente, na secretaria de Administração, localizada na prefeitura municipal, no horário de 12h às 17h, a partir da entrega de todos os documentos comprobatórios.

Processo Seletivo Simplificado para Designação e Contratação Temporária

Inscrições: 18/12 a 24/01

Horário: De segunda a sexta-feira, 12h às 17h

Local: Secretaria de Administração – Prefeitura de Resende

Rua Augusto Xavier de Lima, 251 – Jardim Jalisco

Documentos necessários

Carteira de Identidade (Cópia e original para autenticação)

Cadastro de Pessoa Física CPF (Cópia e original para autenticação)

Título com comprovante da última votação ou quitação

Certificado de reservista

Comprovante de residência atual

Comprovante de escolaridade (Diploma ou histórico escolar)

Prova de Atestado Civil (Certidão de Nascimento ou Casamento)

Carteira de Trabalho – CTPS (Parte da foto e Data de Expedição)

Carteira Funcional

PIS ou PASEP com data de expedição (Caso não possua o cartão, fazer contato com a Caixa Econômica Federal para verificar a inscrição

CPF e RG do conjugue

Diploma de especialização

Cópia de certificados de cursos, participação em seminários, palestras e congressos específicos na área, com a carga horária igual ou maior a 20 horas

Currículo

Formulário de relação de títulos

Mais informações: 3354-4115 ou 33543354.