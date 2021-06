Secretaria de Assistência Social oferta 109 vagas para profissionais

– A partir das 23h59 desta segunda-feira, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa. São ofertadas, para contratação temporária, 109 vagas para profissionais: 16 para psicólogos, 30 para agentes educadores, 15 vagas de motoristas, 12 auxiliares de serviços gerais, 12 agentes administrativos e 01 pedagogo pelo período de seis meses e 23 para assistentes sociais pelo período de 12 meses. O salário é de R$ 1.100,00 mensais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de maneira on-line, gratuitamente, até às 17 horas de quarta-feira, 30, pelo site https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-secretaria-municipal-de-assistencia-social/

Podem se inscrever os candidatos que já atuaram em qualquer função pela Prefeitura de Barra Mansa e tiveram a validade expirada de seus contratos de trabalho, por prazo determinado. No entanto, no ato da contratação deverá ter pelo menos seis meses de desligamento do último contrato com o poder público municipal. Caso não possua o tempo mínimo estipulado em lei entre um contrato e outro, o candidato será desclassificado no ato da contratação, tendo em vista o impedimento legal.

Para se inscrever, o candidato deverá encaminhar, através do formulário digital, a sua documentação, em formato pdf ou doc, em arquivo único e preferencialmente seguindo a ordem: currículo atualizado; comprovante de experiências profissionais (carteira de trabalho, ou contrato de trabalho, ou certidão de comprovação de experiência profissional); comprovante de residência atualizado (conta de luz, ou água, ou telefone, ou outro equivalente); comprovante de escolaridade (certificado ou declaração); carteira de Identidade e CPF; comprovante de quitação eleitoral; certificado de reservista (para candidatos homens); carteira de Motorista (para candidatos a vaga de motorista); certidão de antecedentes criminais. Este último documento pode ser obtido pelo site https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao

O secretário de Assistência Social, J Chagas, falou sobre a importância do processo seletivo. “Esse processo seletivo é uma nova chance aos funcionários que já prestaram seu serviço à população. Queremos sempre trazer novas oportunidades de emprego aos nossos munícipes, principalmente em meio à pandemia, que é um período econômico extremamente difícil”.

O resultado preliminar será divulgado no dia 06 de julho, na sede da SMASDH e no site da Prefeitura de Barra Mansa. Já o resultado final estará à disposição do público para consulta na sede da SMASDH e no portal da transparência no dia 09 de julho. Os casos de empate serão resolvidos tendo como requisito a idade. O desempate será em favor do candidato mais idoso, e, persistindo, pela ordem de inscrição.

As vagas e o cadastro de reserva serão preenchidos de acordo com a disponibilidade financeira, a necessidade de preenchimento por ordem de prioridade e respeitando os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os contratos serão regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Os convocados terão 48 horas para se apresentarem. Caso contrário, será chamado o próximo na ordem de classificação. Se por qualquer impedimento o candidato selecionado, mesmo tendo comparecido à convocação, não puder iniciar as atividades no prazo de 48 horas será considerado desclassificado, sendo convocado o próximo na ordem de classificação.