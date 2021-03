Matéria publicada em 14 de março de 2021, 12:18 horas

Ação, em obediência ao decreto municipal, visa o combate à Covid-19 através de fiscalização em veículos de turismo

Paraty – Agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Paraty, coordenados por Marcello Russo, realizaram na madrugada deste domingo, dia 14, nova operação que visa fiscalizar a entrada de veículos de turismo no município. Os locais onde o ‘Choque de Ordem’ aconteceu foram a Praia do Coqueiro, Prainha de Mambucaba, Prainha de São Gonçalo, além do portal de entrada de Paraty.

Segundo Marcello Russo, a atividade, que teve inicio às 4h, resultou na abordagem de 10 ônibus e 14 vans de turismo.

Durante fiscalização, alguns veículos foram encontrados com lotação acima do permitido pelo decreto municipal, que visa o combate à Covid-19. O secretário destacou que irregularidades como a falta de licença para entrada na cidade e pessoas flagradas sem máscara, desrespeitando distanciamento social, foram encontradas. Também foi informado que apenas vans autorizadas puderam seguir viagem e nenhum ônibus pôde entrar.

”Nem todos abordados estavam em condições de irregularidade. Só vans autorizadas puderam entrar. Ônibus mesmo, nenhum entrou. A responsabilização é feita em cima do ajuizado da empresa de turismo, organizador e/ou guia turístico”, disse Russo.

Após o flagrante, os condutores receberem autuações, multas e orientações para regularização de suas respectivas pendências, na Secretaria Municipal de Finanças do município.

A mesma equipe, com apoio de membros da Secretaria de Turismo de Paraty, participou de uma operação nesse sábado, dia 13, no município.