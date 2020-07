Secretário de Barra do Piraí continua internado e passará por cirurgia

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 18:36 horas

Barra do Piraí- O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Baptista do Nascimento, segue internado na UTI do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O estado de saúde de Rodrigo é estável e inspira cuidados, segundo o novo boletim médico, divulgado nesta terça-feira, dia 28.

Após realização de Tomografia Computadorizada (TC), os médicos constataram que está descartada a broncoscopia. Ele possui fraturas de costelas e da escápula. O secretário está sob efeito de medicamentos contra dor e não está em coma.

A cirurgia, ainda segundo nota, deve ser feita nesta semana, devendo, os médicos, realizar a correção nas costelas. A possibilidade dele ser transferido para a Santa Casa de Barra do Piraí foi descartada.

Rodrigo Baptista Nascimento sofreu acidente de carro, na madrugada de sábado, dia 25, quando seguia para a capital fluminense. O carro, em que ele dirigia, caiu numa ribanceira, na altura de Campo Grande, após Rodrigo perder o controle do veículo e desviar de um caminhão na direção contrária.