Secretário Estadual da Polícia Civil nomeia novo delegado para Itatiaia  

Itatiaia – O novo secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, nomeou um novo delegado para assumir a titularidade da 99ª DP (Itatiaia). Trata-se de Luíz Jorge Rodrigues da Silva, que vem da 78ª DP (Fonseca), no Rio.

Ele vai substituir o delegado Vicente Maximiliano, que permaneceu na titularidade da 99ª DP, por 15 anos.

Vicente informou neste sábado, ao DIÁRIO DO VALE, que ainda não sabe para qual delegacia será transferido.

No Sul Fluminense, o titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttuman, foi transferido para a 100ª DP (Porto Real). Ele substitui Sérgio Elias Santana Júnior, que foi transferido para Cachoeira do Macacu.